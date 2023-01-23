Комитет ГД одобрил проект поправок о публикации деклараций парламентариев без личных данных

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству одобрил ко II чтению проект поправок о публикации деклараций депутатов и сенаторов в Сети без личных данных с 1 марта. Об этом 23 января сообщает ТАСС.

«В сети интернет не будут размещаться персональные данные, только обобщенная статистическая информация о представлении депутатами соответствующих сведений и исполнении ими законодательства о противодействии коррупции. Такую норму предлагается распространить также на депутатов Госдумы и сенаторов», — сказал журналистам глава комитета Павел Крашенинников.

По его словам, обязательное ежегодное декларирование создает трудности при сборе документов для многих региональных и муниципальных депутатов, из-за чего зачастую «сильные кандидаты, <...> знающие о проблемах в своей отрасли» отказываются идти в законодательные органы.

Законопроект об упрощении порядка декларирования доходов касается региональных и муниципальных депутатов, осуществляющих свою деятельность без отрыва от основного места работы.

Депутаты, работающие на непостоянной основе, проходят обязательное декларирование после избрания, а также при совершении в течение отчетного года сделок, превышающих общий доход депутата и его супруга/супруги за последние три года. При отсутствии подобных сделок депутат также обязан подать соответствующее уведомление.

15 апреля 2022 года на сайтах Кремля, правительства и ГД были опубликованы декларации о доходах российских чиновников за 2021 год.

В пресс-службе кабмина тогда уточнили, что приведенные цифры складываются из доходов по основному месту работы и по депозитным вкладам средств, которые были заработаны ранее.