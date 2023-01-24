Бывшего футболиста Евгения Савина обвинили в дискредитации ВС РФ

Бывшего российского футболиста Евгения Савина обвинили в дискредитации ВС РФ. Дело экс-спортсмена рассмотрит Тверской суд Москвы.

Савин был нападающим, в частности играл за пермский «Амкар». После завершения карьеры стал телеведущим и блогером.

Пресс-служба суда 24 января подтвердила, что это именно экс-футболист Савин. Однако в протоколе не указано, что это бывший спортсмен и блогер, известный сейчас как «КраСава».

Савин в апреле 2022 года на своем YouTube-канале опубликовал видео с украинскими футболистами. Они рассказали о своем взгляде на российскую спецоперацию.

После этого депутат Госдумы Роман Терюшков написал жалобу на блогера. Видео в целом вызвало неоднозначную реакцию у спортивных экспертов и футбольных фанатов. Вскоре после этого КраСава сообщил что покинул страну.

В марте 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки, дискредитацию Вооруженных сил России и призывы к антироссийским санкциям.

Согласно принятому документу, ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии предполагает штраф в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до 18 месяцев. Также предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет.