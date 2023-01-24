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Автомобильное движение будет ограничено на Крымском мосту 25 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Автомобильное движение на Крымском мосту будет временно ограничено 25 января и полностью закрыто на следующий день в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ. Об этом во вторник, 24 января, сообщили в Министерстве транспорта РФ.

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«25 января в 23:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 26.01.2023 00:00 до 12:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В Минтрансе призвали водителей заранее планировать свои поездки.

До этого автомобильное движение на мосту также перекрывали для проведения строительных работ 14, 17 и 20 января. В трех случаях движение удавалось возобновить досрочно.

Известно, что полностью завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, планируется к 1 декабря 2023 года.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. В результате теракта взорвались семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

5 декабря движение по правой части моста, где восстановили два пострадавших в результате взрыва пролета, уже было открыто. Объект посетил президент России Владимир Путин. Он лично сел за руль и проехал по восстановленной полосе.

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