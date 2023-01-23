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Названа причина переориентации поставщиков СПГ на азиатский рынок

Эксперт Родионов: снижение ценовой премии привело к переориентации поставщиков СПГ на азиатский рынок
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Фото: TASS/Marcus Brandt/dpa/picture-alliance
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Снижение ценовой премии привело к переориентации поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) на азиатский рынок, сообщил «Известиям» 23 января эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов.

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«Поставки СПГ сильно зависят от динамики цен и рисков дефицита на том или ином региональном рынке, в том числе в Европе», — сказал он, уточнив, что это наблюдается на примере поставок СПГ из США в Европу.

Так, по его словам, за первые 10 месяцев 2022 года Соединенные Штаты Америки нарастили экспорт СПГ в Великобританию и страны Евросоюза (ЕС) на 172% в годовом выражении (на 36,2 млрд куб. м в регазифицированном эквиваленте). И, наоборот, согласно данным управления энергетической информации американского минэнерго, поставки в страны Восточной и Южной Азии (без учета Ближнего Востока) за тот же период сократились на 48% (на 18,9 млрд куб. м), добавил эксперт.

«Драйвером стал рекордный рост цен: если по итогам первых десяти месяцев 2021 года средняя цена газа на ключевом в Европе хабе TTF составляла $457 за тыс. куб. м, то за аналогичный период 2022 года она достигла $1444 за тыс. куб. м. Для сравнения: средняя цена импорта СПГ в Японии выросла за тот же период с $353 до $656 за тыс. куб. м. Премиальность европейского рынка стимулировала переориентацию поставщиков СПГ на страны ЕС», — рассказал Родионов.

В том числе экспорт СПГ из США в Японию по итогам первых 10 месяцев 2022 года снизился на 46% в годовом выражении (на 3,8 млрд куб. м), отметил он.

«Однако из-за падения европейских цен на газ, начавшегося осенью 2022 года, ценовая премия стала постепенно нивелироваться: если в августе 2022 года средняя цена газа на хабе TTF была на 230% выше, чем средняя цена импорта СПГ в Японии, то в декабре эта разница сократилась до 85%. С этим и может быть связан разворот тренда на рынке СПГ, который чуть позже будет зафиксирован официальной таможенной статистикой», — объяснил эксперт.

При этом он не исключил того, что летом на рынке может произойти новый разворот, который будет связан с началом сезона закачки газа в европейские подземные хранилища (ПХГ).

«Если поставки «Газпрома» в ЕС будут оставаться на уровне IV квартала 2022 года (78 млн куб. м в сутки против 366 млн куб. м в сутки в IV квартале 2021-го), то европейским потребителям придется предлагать поставщикам СПГ как можно более выгодные условия, чтобы обеспечить плановую закачку сырья в ПХГ», — заключил Родионов.

Ранее, 18 января, сообщалось, что газ в Европе подешевел в результате теплой погоды и солидных запасов ПХГ, которые удалось сформировать благодаря еще российским поставкам.

При этом замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев предположил, что в скором времени в европейских странах в связи с изменением погоды увеличится отбор топлива в ПХГ.

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