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Эксперт оценил ситуацию с запасами в подземных хранилищах газа в Европе

Эксперт Гулиев: в Европе ситуация с запасами ПХГ хорошая, но снижение температуры воздуха будет способствовать росту отбора газа
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Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann
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На сегодняшний день в Европе ситуация с заполненностью подземных хранилищ газа (ПХГ) достаточно хорошая, но в скором времени в связи с изменением погоды увеличится отбор топлива. Об этом рассказал «Известиям» 19 января замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев.

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Как он объяснил, такому уровню запаса способствовала в том числе благоприятная погода: температура во многих странах за последний месяц держалась выше нормы.

«Также свою лепту внесло в целом снижение потребления газа в Европе. Если посмотреть на текущую статистику, то заметим, что сейчас регион потребляет на порядка 20% меньше газа, чем в среднем за последние годы», — сказал эксперт.

Европейская промышленность увеличила потребление дизтоплива вместо газа, а в электрогенерации возросло использование угля, несмотря на экологические вызовы, добавил Гулиев.

«Однако в ближайшее время планируется снижение температуры воздуха, что будет способствовать росту отбора газа из ПХГ», — отметил он.

По его словам, новая политика Евросоюза и расширение СПГ-инфраструктуры будут способствовать диверсификации импорта газа, но всё же на рынке предвидится высокая волатильность цен на газ.

Накануне сообщалось, что, по данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в европейских ПХГ по состоянию на середину зимы находятся на рекордном для этого времени года уровне — 81,7%. При этом депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани отметил, что пока зима мягкая и население не особо пострадало от отключений электричества, но энергетические субсидии недешевы. Он считает, что в Европе понимают, что стратегия разрыва отношений с РФ в долгосрочной перспективе нереальна. Сжиженный природный газ дорог, найденные альтернативы неэффективны, а коллективные закупки, вероятно, не работают, добавил Мариани.

19 января официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов рассказал, что российская энергетическая компания на 23% снизила прокачку газа через Украину в Европу.

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