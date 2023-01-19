«Газпром» резко снизил прокачку газа через Украину на 19 января

«Газпром» на 23% снизил прокачку газа через Украину в Европу на четверг, 19 января. Объем поставок составил 25,1 млн куб. м.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС (газоизмерительная станция. — Ред.) «Суджа», 25,1 млн куб. м на 19 января. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — цитирует официального представителя российской компании Сергея Куприянова «РИА Новости».

Сообщается, что днем ранее экспорт по данному маршруту составил 32,6 млн куб. м.

Украина в мае 2022 года завершила прием для транзита газа через ГИС «Сохрановка», сославшись на то, что она находится под контролем РФ. В итоге для транзита газа в Европу остался лишь один вход — ГИС «Суджа». Как подчеркнул «Газпром», перенос всех объемов на «Суджу» технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

22 ноября «Газпром» сообщал о том, что на Украине оседает транзитный газ из России для Молдавии. Объем газа, который подается «Газпромом» на ГИС «Суджа» для транзита в Молдавию через украинскую территорию, выше физического объема, передаваемого на границе Украины с Молдавией.

6 августа в Совфеде сообщили, что считают Украину небезопасной для транзита любых товаров, в частности российского газа.

Россия продолжает начатую 24 февраля специальную военную операцию по защите мирного населения в Донбассе. Решение было принято на фоне обострения обстановки в ЛДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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