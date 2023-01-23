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Эксперт предрек катастрофу на Украине из-за европейских кредитов

Автор Politico Дреа упомянул о риске экономической катастрофы на Украине из-за кредитов ЕС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Европейский союз ведет Украину к кризису суверенного долга. Об этом 23 января написал старший научный сотрудник Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса Эоин Дреа для издания Politico.

Он полагает, что Украине нужны не кредиты, а сделка. В частности, по мнению эксперта, необходимо предлагать Киеву реструктуризацию долга и перевести десятки миллиардов евро в безвозмездные гранты.

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Также Дреа предполагает, что Украина вскоре будет вынуждена начать печатать деньги, а такой исход, как напоминают в Европе, приведет к экономической катастрофе.

«Украина уже отложила выплаты до 2024 года по своему долгу <...> на сумму до €20 млрд. И хотя около €6 млрд, которые страна сэкономила благодаря этим действиям, важны, они меркнут по сравнению с ожидаемым дефицитом бюджета в размере около €40 млрд только в 2023 году», — добавил эксперт.

В начале января министерство экономки Украины сообщило, что ВВП страны упал по итогам трех кварталов 2022 года на 30,4% — это худший результат в истории государства.

В конце декабря 2022 года Нацбанк Украины сообщил, что доходы жителей страны упали, рынок недвижимости в стране обвалился, наблюдается отток денег со счетов.

В том же месяце глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС по итогам 2022 года выделил Украине €19,7 млрд и продолжит ее поддерживать «так долго, как будет нужно».

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