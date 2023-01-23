Италия намерена отказаться от российского газа к зиме-2024/25

Итальянский бизнесмен, глава ведущей национальной нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци заявил, что Италия сможет полностью отказаться от российского природного газа зимой-2024/25. Об этом он сказал в понедельник, 23 января, в ходе визита в Алжир.

«Перспективы обнуления поставок российского газа в Италию? Я настроен положительно, зимой 2024/25 года. Я бы сказал: продолжая в том же духе, дело идет в правильном направлении», — приводит слова Дескалци информагентство Askanews.

Как передает «Газета.ru», бизнесмен подтвердил, что Рим надеется на серьезное сотрудничество с Алжиром и расширение сотрудничества со страной в рамках отказа от газа РФ. По словам бизнесмена, Италия ежегодно обновляет договоренности по объемам.

«Достаточно сказать, что всего два года назад Алжир поставлял Италии около 21 млрд куб. м, сейчас он дает 25 млрд куб. м, а будущем году мы дойдем до 28 млрд куб. м. В 2024–2025 годах мы превзойдем и этот результат», — отметил он.

Дескалци назвал Алжир стратегическим партнером Италии.

Ранее, 2 января, агентство ANSA со ссылкой на данные ассоциации по защите прав потребителей Codacons сообщило, что население Италии будет ощущать последствия энергетического кризиса на протяжении всего 2023 года.

Тогда же аналитики компании Cornwall Insight пришли к выводу, что, несмотря на все усилия по компенсации дефицита газа, высокие цены на голубое топливо в Европе сохранятся как минимум до конца десятилетия.

До этого, 3 декабря 2022 года, в Риме прошли массовые протесты против экономической политики Италии и продолжения поставок оружия Украине. Акция собрала до 10 тыс. участников.

При этом 20 декабря министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин назвал ввод потолка цен на газ на территории ЕС громким политическим сигналом для властей России от стран Европы. Министр также акцентировал внимание на том, что, отказавшись от одного источника зависимости, Италия не может себе позволить заменять его на другой.

Страны ЕС согласовали потолок цен на газ на уровне €180 за 1 МВт·ч 19 декабря.