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В Риме прошли протесты против поставок оружия Украине

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Фото: Local Team
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В Риме 3 декабря прошли массовые протесты против экономической политики правительства Италии и продолжения поставок оружия Украине. Об этом сообщается на сайте «Профсоюзного объединения базы» (Usb).

«Опустите оружие, поднимите зарплаты!» — таков главный лозунг манифестации.

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По данным организаторов, в акции протеста приняли участие около 10 тыс. человек.

Прошлый многотысячный митинг в Риме против поставок вооружений Киеву прошел 5 ноября. В нем приняли участие представители общественных и благотворительных организаций, среди которых Национальная ассоциация итальянских партизан (A.N.P.I), профсоюзы, католическая община святого Эгидия, благотворительная медицинская организация «Эмердженси», а также «Гринпис».

Ранее, 29 октября, в нескольких городах Италии прошли митинги против антироссийских санкций, поставок вооружений Украине и членства в НАТО.

За день до этого в Неаполе тысячи людей вышли на демонстрацию с требованием прекратить поставки оружия Украине и начать мирные переговоры.

21 октября в городе Генуе на центральной площади Де Феррари около 200 человек вышли на акцию протеста против отправки оружия на Украину.

Страны Запада увеличили поставки оружия Киеву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Как указывали в Москве, вовлеченность Запада в конфликт уже достигла уровня, когда можно говорить о том, что страны НАТО де-факто являются участниками конфликта.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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