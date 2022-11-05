Многотысячный марш за прекращение поставок вооружения Украине проходит в Риме

В центре Рима тысячи людей собрались на манифестацию за мир и прекращение поставок оружия на Украину. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий в субботу, 5 ноября.

В митинге участвуют представители общественных и благотворительных организаций, среди которых Национальная ассоциация итальянских партизан (A.N.P.I), профсоюзы, католическая община святого Эгидия, благотворительная медицинская организация «Эмердженси», а также Гринпис.

Организаторы акции объявляли, что ожидают до 50 тыс. участников.

Ряд политических деятелей также поддержали акцию протеста. Среди них — бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного движения «5 звезд» Джузеппе Конте.

Одна из участниц акции Барбара заявила журналистам, что возражает против поставок вооружения Украины.

«Европа уже платит высокую цену за антироссийские санкции, с поставками оружия конфликт не кончится никогда. Мы хотим знать, когда мы перестанем посылать оружие», — сказала она.

Еще один участник протеста итальянский журналист Микеле Санторо отметил, что вышел на акцию, поскольку «общественное мнение может изменить позиции правительств».

«Сейчас большая часть жителей Италии хочет мира, хочет, чтобы прекратилось вооружение Украины. Поставки Киеву оружия мешают Италии быть значимым посредником в достижении мира», — сказал собеседник агентства.

Мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис, возглавляющий «Народный союз», также участвующий в акции протеста, отметил, что всегда выступал за мир.

«Сегодня мы требуем прекращения огня, прекращения поставок оружия и призываем все стороны к переговорам для поиска компромисса», — заявил он.

Большинство участников разделяют убеждение, что Италия должна перестать снабжать Украину оружием.

Однако журналисты отметили тот факт, что в манифестации принимают участие и представители Демократической партии, которая отстаивает право Украины на самозащиту и поддерживает снабжение Киева новым оружием.

«У нас рецепт мира — в защите Украины», — сказал бывший мэр Турина, один из основателей Демократической партии Пьеро Фассино.

Это не первая подобная акция в Италии. Так, 29 октября в нескольких городах Италии прошли митинги против антироссийских санкций, поставок вооружений Украине и членства в НАТО.

За день до этого в Неаполе тысячи людей вышли на демонстрацию с требованием прекратить поставки оружия Украине и начать мирные переговоры.

21 октября в городе Генуе на центральной площади Де Феррари около 200 человек вышли на акцию протеста против отправки оружия на Украину.

Страны Запада оказывают поддержку украинской стороне на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Кроме финансовой помощи западные государства отправляют Киеву военную технику и оружие.

Как указывали в Москве, вовлеченность Запада в конфликт уже достигла уровня, когда можно говорить о том, что страны НАТО де-факто являются участниками конфликта.

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