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Европе предрекли сохранение высоких цен на газ до 2030 года
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Европе предрекли сохранение высоких цен на газ до 2030 года

Аналитики Cornwall Insight предсказали сохранение высоких цен на газ в Европе до 2030 года
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Фото: Global Look Press/dpa/Hauke-Christian Dittrich
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Несмотря на все усилия по компенсации дефицита газа, высокие цены на голубое топливо в Европе сохранятся как минимум до конца этого десятилетия. Об этом в понедельник, 2 января, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на исследование аналитической компании Cornwall Insight.

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По мнению аналитиков, последствия нынешнего газового кризиса будут сказываться на ценах не только в течение последующих двух-трех лет, но гораздо дольше.

«Вероятные сценарии заключаются в том, что трубопроводные потоки российского газа еще больше сократятся летом 2022 года, и мы также увидим, что цены на газ останутся выше допандемических уровней как минимум до 2030 года, поскольку рынку требуется время, чтобы приспособиться к этому изменению спроса и предложения», — приводит агентство слова ведущего аналитика-исследователя Мэтью Чедвика.

В результате, считают эксперты, большую часть газа, импортируемого на континент, придется доставлять судами из США, Катара и других стран. При этом в статье отмечается, что в мире существует ограниченное количество танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) и ограниченное количество мест, где они могут пришвартоваться в Европе.

Ранее, 10 декабря, агентство Bloomberg писало, что приход холодной погоды из арктического региона станет вызовом для энергетической системы Европы, столкнувшейся с серьезной нагрузкой.

В том же месяце глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что Европу, которая стремится добиться независимости от российского газа, ждет суровая зима. По ее словам, следующая зима будет еще суровее. Однако, по его мнению, Европа всё равно сможет справиться с кризисом и стать независимой от поставок из РФ.

Президент России Владимир Путин в свою очередь подчеркивал, что к энергокризису в Европе привела ошибочная политика Запада в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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