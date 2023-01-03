В Италии спрогнозировали продолжительный эффект от энергокризиса

Население Италии будет ощущать последствия энергетического кризиса на протяжении всего 2023 года. Об этом в понедельник, 2 января, сообщило агентство ANSA со ссылкой на данные ассоциации по защите прав потребителей Codacons.

«Сохранятся повышенные цены на продовольственные продукты, возобновится рост стоимости услуг. В результате расходы итальянских семей могут увеличиться в среднем на €2435», — отмечается в прогнозах.

Кроме того, итальянцев предупредили о том, что использование личного и общественного транспорта будет обходиться дороже, начиная уже с 1 января. Это связано с отменой временных скидок на топливо, а также с плановым увеличением тарифов на проезд.

В общей сложности ожидается рост по всем основным направлениям, включая расходы на закупку продовольствия, взносы по кредитам, налоговые сборы, оплату услуг связи и прочее.

В этот же день аналитики компании Cornwall Insight пришли к выводу, что, несмотря на все усилия по компенсации дефицита газа, высокие цены на голубое топливо в Европе сохранятся как минимум до конца десятилетия.

Ранее, 3 декабря, в Риме прошли массовые протесты против экономической политики Италии и продолжения поставок оружия Украине. Акция собрала до 10 тыс. участников.

Сложности в экономической сфере из-за роста цена на продукты, свет и тепло в Евросоюзе возникли на фоне антироссийских санкций в ответ на спецоперацию по защите жителей Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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