Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров посоветовал Киеву прояснить свою позицию по переговорам
Происшествия
ФСБ задержала планировавшего теракт сторонника украинских националистов
Армия
В Минобороны РФ подтвердили освобождение села Краснополье в ДНР
Мир
Латвия понизит уровень дипотношений с РФ в знак солидарности с Эстонией
Спорт
Охранник на Australian Open попытался отобрать у фанатов сербский флаг
Общество
Москвичам пообещали погоду «поздней декады февраля» на текущей неделе
Экономика
Bloomberg сообщил о планах ЕС расширить санкции против производства БПЛА РФ
Мир
Венгрия не поддержит мешающие ядерному сотрудничеству с РФ санкции
Мир
Россия понизила уровень дипломатических отношений с Эстонией
Происшествия
Особняк XIX века загорелся в центре Москвы
Экономика
Uniqlo может оставить в России до пяти магазинов
Общество
Школьница получила 6,5 года колонии за убийство матери в Бердске
Сюжет:

СМИ предрекли Западу проблемы при создании «танковой коалиции» против России

Welt: Запад столкнется с проблемами при создании танковой коалиции против России
0
Фото: Wikipedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запад может столкнуться с проблемами при создании танковой коалиции против России из-за недостатка боевых машин. Об этом в понедельник, 23 января, написало немецкое издание Welt со ссылкой на анализ экспертов из The International Institute for Strategic Studies (IISS).

Танки небыстры: почему Запад не принял решения о поставках Leopard Киеву
В очередной пакет для Украины не вошла тяжелая бронетехника

Аналитики отмечают, что для создания «боевой группировки» требуется много времени, поскольку пока непонятно, сколько государств обладают подходящими танками и сколько из них готовы к бою в краткосрочной перспективе.

Кроме того, авторы статьи указали на Венгрию, которая обладает боевыми машинами, но при этом не состоит в числе поставщиков «из-за своей более пророссийской политики».

Эксперты сомневаются, что страны захотят поставлять свои современные танки Вооруженным силам Украины (ВСУ), так как они нужны для их собственной обороны.

«Давайте предположим, что для кардинального изменения боевых действий потребуется около ста танков Leopard 2. Меньшее количество было бы политически примечательным, но не более чем символическим жестом. Но поставка даже ста танков в настоящее время — большая проблема», — заключили авторы статьи.

Как написала накануне, 22 января, итальянская газета Quotidiano Nazionale, маловероятно, что Евросоюз (ЕС) сможет удовлетворить потребности Украины в тяжелой военной технике. Обозреватель Алессандро Фарруджа предположил, что Киев получит максимум 73 танка Leopard к весне либо 87 — к началу лета. При этом украинские власти запрашивают 300 танков. Он отметил, что производство дополнительных боевых машин займет немало времени — в лучшем случае танки будут готовы под конец 2023 года.

20 января на встрече союзников по НАТО на базе Рамштайн в Германии не было принято решение о поставках Leopard 2, так как страны — члены альянса не пришли к единому мнению по данному вопросу. Как указал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, решение не было принято из-за позиции ФРГ.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский считает, что поставки нескольких десятков западных танков не способны кардинально изменить ситуацию на передовой.

В свою очередь, эксперт Алексей Леонков заявил, что требования Киева предоставить танки говорят о полном уничтожении запасов советской военной техники на Украине. По его словам, с начала специальной военной операции уничтожены были не только резервы украинской стороны, но и поставки восточноевропейских государств.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023