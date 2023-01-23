СМИ предрекли Западу проблемы при создании «танковой коалиции» против России

Запад может столкнуться с проблемами при создании танковой коалиции против России из-за недостатка боевых машин. Об этом в понедельник, 23 января, написало немецкое издание Welt со ссылкой на анализ экспертов из The International Institute for Strategic Studies (IISS).

Аналитики отмечают, что для создания «боевой группировки» требуется много времени, поскольку пока непонятно, сколько государств обладают подходящими танками и сколько из них готовы к бою в краткосрочной перспективе.

Кроме того, авторы статьи указали на Венгрию, которая обладает боевыми машинами, но при этом не состоит в числе поставщиков «из-за своей более пророссийской политики».

Эксперты сомневаются, что страны захотят поставлять свои современные танки Вооруженным силам Украины (ВСУ), так как они нужны для их собственной обороны.

«Давайте предположим, что для кардинального изменения боевых действий потребуется около ста танков Leopard 2. Меньшее количество было бы политически примечательным, но не более чем символическим жестом. Но поставка даже ста танков в настоящее время — большая проблема», — заключили авторы статьи.

Как написала накануне, 22 января, итальянская газета Quotidiano Nazionale, маловероятно, что Евросоюз (ЕС) сможет удовлетворить потребности Украины в тяжелой военной технике. Обозреватель Алессандро Фарруджа предположил, что Киев получит максимум 73 танка Leopard к весне либо 87 — к началу лета. При этом украинские власти запрашивают 300 танков. Он отметил, что производство дополнительных боевых машин займет немало времени — в лучшем случае танки будут готовы под конец 2023 года.

20 января на встрече союзников по НАТО на базе Рамштайн в Германии не было принято решение о поставках Leopard 2, так как страны — члены альянса не пришли к единому мнению по данному вопросу. Как указал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, решение не было принято из-за позиции ФРГ.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский считает, что поставки нескольких десятков западных танков не способны кардинально изменить ситуацию на передовой.

В свою очередь, эксперт Алексей Леонков заявил, что требования Киева предоставить танки говорят о полном уничтожении запасов советской военной техники на Украине. По его словам, с начала специальной военной операции уничтожены были не только резервы украинской стороны, но и поставки восточноевропейских государств.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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