В Италии усомнились в способности ЕС передать Киеву достаточно танков

Маловероятно, что Евросоюз (ЕС) сможет удовлетворить потребности Украины в тяжелой военной технике. Таким предположением в воскресенье, 22 января, поделился обозреватель итальянской газеты Quotidiano Nazionale Алессандро Фарруджа.

Так, по его словам, Киев получит максимум 73 танка Leopard к весне, либо 87 к началу лета. При любом раскладе это гораздо меньше, чем 300 танков, которые запрашивают украинские власти.

«Цифры безжалостны. На сегодняшний день Германия готова отправить 19 «Леопардов», Польша ориентируется на поставку 14 моделей, Финляндия — десяти, а Голландия может дать 40. <...> Возможно, несколько танков предоставят Дания (8–10) и Португалия (около четырех)», — подсчитал Фарруджа.

В теории, отметил журналист, к прогнозируемому объему поставок можно добавить еще 22 Leopard 2 и 88 Leopard 1, собранные специально для Украины. Однако производство займет немало времени — в лучшем случае танки будут готовы под конец 2023 года.

Ранее в этот день сообщалось, что Берлин не будет препятствовать, если Варшава поставит имеющиеся у нее танки Leopard 2 немецкого производства Киеву. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Также 22 января председатель комитета по международным отношениям палаты представителей конгресса США Майкл Маккол отметил, что поставки хотя бы одного американского танка Abrams на Украину достаточно, чтобы мотивировать Европа на аналогичные шаги. По его словам, Германия ждет, пока американская сторона возьмет на себя инициативу.

До этого, 20 января, на встрече союзников по НАТО на базе Рамштайн страны — члены альянса не пришли к единому мнению относительно передачи Украине танков в качестве военной помощи. Как пояснил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, решение не было принято из-за позиции ФРГ.

Тогда же на фоне дискуссии о западных поставках военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ними числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».