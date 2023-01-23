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Глава МИД Латвии раскритиковал ФРГ за нерешительность в поставках танков Киеву

Глава МИД Латвии Ринкевичс: у ФРГ нет аргументов для отказа Украине в танках
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dirk Waem
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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс 23 января раскритиковал ФРГ за нерешительность в поставках танков на Киеву.

«Нет никаких веских аргументов, чтобы не предоставлять Киеву боевые танки и системы ПВО», — сказал он на встрече глав МИД стран Евросоюза.

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Он отметил, что Запад должен предоставлять украинской армии все, что потребуется.

Ранее в этот же день заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик сообщил, что Германия якобы попадет в международную изоляцию, если не даст согласие на поставки Киеву танков Leopard 2.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что все страны, которые прямо или косвенно принимают участие в накачке оружием Украины, так или иначе несут ответственность за данные действия. При этом расплачиваться за такие поступки придется простому украинскому народу.

20 января на встрече союзников по НАТО на базе Рамштайн в Германии не было принято решение о поставках Leopard 2, так как страны — члены альянса не пришли к единому мнению по данному вопросу. Как указал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, решение не было принято из-за позиции ФРГ.

Вместе с президент Украины Владимир Зеленский считает, что поставки нескольких десятков западных танков не способны кардинально изменить ситуацию на передовой. Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что активные просьбы Киева поставить танки говорят о полном уничтожении запасов советской военной техники на Украине. Он отметил, что с начала спецоперации уничтожены были не только запасы Украины, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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