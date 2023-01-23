В Польше предсказали последствия в случае отказа ФРГ от поставок танков Украине

Германия попадет в международную изоляцию, если не даст согласие на поставки Киеву танков Leopard 2. Об этом 23 января заявил Польскому радио заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик.

22 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что Берлин не будет препятствовать, если Варшава поставит имеющиеся у нее танки Leopard 2 немецкого производства Киеву.

По словам Мулярчика, это новое заявление продемонстрировало, что давление союзников по НАТО на Берлин возымело эффект.

«Германия, не соглашаясь на отправку танков Украине, оказывается в международной изоляции. Если они <...> будут придерживаться этой позиции, то их положение будет крайне слабым», — сказал дипломат.

Он добавил, что идет большая игра, которая касается «не только победы на Украине, но и американского влияния в Европе».

20 января на встрече союзников по НАТО на базе Рамштайн в Германии не было принято решение о поставках Leopard 2, так как страны — члены альянса не пришли к единому мнению по данному вопросу. Как указал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, решение не было принято из-за позиции ФРГ.

Газета Süddeutsche Zeitung написала, что США и НАТО выразили крайнее недовольство, узнав о решении немецких властей не передавать Украине танки Leopard. Больше всего на Берлин обозлились в Вашингтоне.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский считает, что поставки нескольких десятков западных танков не способны кардинально изменить ситуацию на передовой.

На фоне дискуссии о западных поставках военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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