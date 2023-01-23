В Кремле прокомментировали отставку Мау с поста ректора РАНХиГС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 23 января прокомментировал отставку Владимира Мау с поста ректора РАНХиГС.

«Это очень важное учебное заведение, которое за последнее больше чем десятилетие, превратилось в важный образовательный центр с большим авторитетом. Что касается перспектив совмещения [Алексея] Комиссарова, это будет зависеть от него», — сказал Песков.

Вуз возглавил проректор Алексей Комиссаров. Он работает в РАНХиГС шестой год. Кроме того, С 2018 года Комиссаров является директором АНО «Россия — страна возможностей».

«Сама платформа быстро встала на ноги, показала свою эффективность и работает. Важно, чтобы и то и другое не сбавляло темпов развития, и то, и другой востребовано», — подчеркнул Песков.

Ранее в этот же день стало известно, что Мау покинул пост ректора РАНХиГС по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

В июле Мау был задержан в качестве обвиняемого в хищении средств РАНХиГС на сумму, превышающую 21 млн рублей, в августе он вернулся к исполнению обязанностей ректора. В октябре стало известно о прекращении уголовного дела против него.