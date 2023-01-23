Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин указал на возможность ЕАЭС стать мощным полюсом многополярного мира
Мир
В Польше предсказали разочарование из-за обещаний о помощи Украине
Мир
В Германии выразили опасения из-за упадка благосостояния
Мир
Американский политик назвал отстранение Байдена решением всех проблем
Мир
В ЛНР сообщили о гибели ребенка после обстрела Кременной со стороны ВСУ
Общество
Вильфанд рассказал о потеплении в Москве на этой неделе
Армия
Киев складирует поставляемые Западом вооружения на территории АЭС
Политика
Рябков сообщил о скором прибытии нового американского посла в Москву
Мир
Япония заявила о сохранении желания заключить мирный договор с Москвой
Общество
В ДНР образовано УФСБ России по региону
Мир
В офисе Зеленского назвали омерзительным немецкого депутата
Армия
ВСУ применили средства радиоэлектронной борьбы для подавления связи в ЛНР

Мау покинул пост ректора РАНХиГС из-за состояния здоровья

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Владимир Мау освобожден от должности ректора РАНХиГС по собственному желанию в связи с состоянием здоровья, сообщила пресс-служба правительство 23 января.

Мау после ухода с поста ректора назвал вуз ключевой площадкой для управленцев и поблагодарил коллектив.

Кто сказал Мау: за что задержали ректора РАНХиГС
По обвинению в мошенничестве ему грозит до 10 лет лишения свободы

«Нам удалось превратить РАНХиГС в мощный исследовательский, консалтинговый и образовательных центр. <...> В стране на руководящих постах работают десятки тысяч наших выпускников», — сообщили ТАСС в пресс-службе академии со ссылкой на Мау.

Вуз возглавил проректор Алексей Комиссаров. Отмечается, что Комиссаров работает в РАНХиГС с 2017 года.

«Помимо должности проректора он занимает пост директора Института Высшей школы государственного управления РАНХиГС. С 2018 года также является директором АНО «Россия — страна возможностей»», — говорится в сообщении правительства в Telegram-канале.

Мау был задержан 30 июля в качестве обвиняемого в хищении средств РАНХиГС на сумму, превышающую 21 млн рублей. Его задержали благодаря показаниям главного фигуранта дела, экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и бывшего заместителя гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгения Зака.

10 августа Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС, а в октябре стало известно о прекращении уголовного дела против него.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023