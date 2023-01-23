Мау покинул пост ректора РАНХиГС из-за состояния здоровья

Владимир Мау освобожден от должности ректора РАНХиГС по собственному желанию в связи с состоянием здоровья, сообщила пресс-служба правительство 23 января.

Мау после ухода с поста ректора назвал вуз ключевой площадкой для управленцев и поблагодарил коллектив.

«Нам удалось превратить РАНХиГС в мощный исследовательский, консалтинговый и образовательных центр. <...> В стране на руководящих постах работают десятки тысяч наших выпускников», — сообщили ТАСС в пресс-службе академии со ссылкой на Мау.

Вуз возглавил проректор Алексей Комиссаров. Отмечается, что Комиссаров работает в РАНХиГС с 2017 года.

«Помимо должности проректора он занимает пост директора Института Высшей школы государственного управления РАНХиГС. С 2018 года также является директором АНО «Россия — страна возможностей»», — говорится в сообщении правительства в Telegram-канале.

Мау был задержан 30 июля в качестве обвиняемого в хищении средств РАНХиГС на сумму, превышающую 21 млн рублей. Его задержали благодаря показаниям главного фигуранта дела, экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и бывшего заместителя гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгения Зака.

10 августа Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС, а в октябре стало известно о прекращении уголовного дела против него.