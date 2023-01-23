«Аль-Наср» победил в дебютном матче Роналду

Португальский футболист Криштиану Роналду провел свой первый официальный матч за саудовский клуб «Аль-Наср». В рамках 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу команда сыграла с клубом «Аль-Иттифак» в воскресенье, 22 января.

Единственный гол игры на 30-й минуте забил за «Аль-Наср» Андерсон Талиска.

Роналду в ходе встречи не отличился голами или передачами.

5 января стало известно, что Роналду пропустит два ближайших матча саудовского «Аль-Насра». Криштиану не сможет выйти на поле из-за дисквалификации. Запрет наложила Английская премьер-лига. Португальца наказали за неподобающее поведение.

30 декабря пресс-служба клуба «Аль-Наср» распространила заявление о том, что Роналду переходит в клуб и вдохновлен работой футбольной команды. Председатель совета директоров клуба подчеркнул, что это исторический момент для команды. Он отметил, что Роналду поможет организации достичь новых успехов в спорте.

В тот же день португалец подписал контракт с саудовским клубом. Играть за команду футболист начал с 1 января. О расторжении английским ФК «Манчестер Юнайтед» контракта с Роналду стало известно 22 ноября.

22 ноября английский ФК «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду. Отмечалось, что стороны пришли к решению по взаимному согласию.

До этого, 13 ноября, Роналду дал интервью журналисту Пирсу Моргану. В разговоре футболист заявил, что клуб пытался вынудить его уйти на фоне неуспехов команды на международной арене и в национальном чемпионате. Португалец сказал, что его пытались сделать «козлом отпущения» и обвиняли во всем, что пошло не так.

За свою карьеру пятикратный обладатель «Золотого мяча» выиграл более 30 крупных трофеев, в том числе пять титулов в Лиге чемпионов УЕФА, четыре клубных чемпионата мира ФИФА, семь чемпионских титулов в Англии, Испании и Италии, а также чемпионат Европы.