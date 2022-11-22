ФК «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду

Английский ФК «Манчестер Юнайтед» (МЮ) расторг контракт с нападающим Криштиану Роналду. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщает пресс-служба клуба.

«Криштиану Роналду должен немедленно покинуть «Манчестер Юнайтед» по взаимному согласию», — говорится на странице МЮ в Twitter.

ФК поблагодарил футболиста за огромный вклад в два периода на домашнем стадионе клуба «Олд Траффорд».

13 ноября Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану заявил, что «Манчестер Юнайтед» пытался вынудить его покинуть клуб на фоне неудач команды на международной арене и в национальном чемпионате. Футболист также сообщил, что не уважает главного тренера ФК Эрика тен Хаага, потому что тот не проявляет уважения к нему.

Тогда сообщалось, что МЮ подготовит ответ на это интервью Роналду.

Роналду перешел в МЮ из итальянского «Ювентуса» летом 2021 года. До этого, с 2003 по 2009 год, он также выступал за «Манчестер Юнайтед».

За свою карьеру пятикратный обладатель «Золотого мяча» выиграл более 30 крупных трофеев, в том числе пять титулов в Лиге чемпионов УЕФА, четыре клубных чемпионата мира ФИФА, семь чемпионских титулов в Англии, Испании и Италии, а также чемпионат Европы.