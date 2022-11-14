Роналду обвинил «Манчестер Юнайтед» в попытке вытеснить его из команды

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил, что «Манчестер Юнайтед» пытался вынудить его покинуть клуб на фоне неудач команды на международной арене и в рамках национального чемпионата.

В интервью журналисту Пирсу Моргану 13 ноября футболист рассказал, что чувствует себя преданным из-за того, как с ним обошлись в «Манчестер Юнайтед».

«Я раздражен тем, что меня сделали «козлом отпущения», которого обвиняют во всем, что пошло не так в клубе, а сейчас меня активно вытесняют. Некоторые люди не хотят, чтобы я был здесь. Не только в этом году, но и в прошлом сезоне», — приводит слова футболиста телеканал «Звезда».

В октябре футболиста отстранили от тренировок с главной командой, пишет Life.ru. Также он пропустил матч 13-го тура чемпионата Англии против лондонского «Челси» (1:1) после того, как ушел со стадиона до финального свистка в матче против «Тоттенхэма» (2:0). Всю игру Роналду провел на скамейке запасных, также он не участвовал в праздновании победы команды в раздевалке.

Причиной конфликта между Роналду и главным тренером Эриком тен Хагом стал отказ игрока выходить на замену в концовке матча. TalkSPORT сообщил, что за данный инцидент португальца оштрафуют на £720 тыс. (почти €900 тыс.), пишет «Федеральное агентство новостей».

Также в октябре Роналду впервые получил 0 баллов за голосование на «Золотом мяче». Нападающий занял 20-е место, отмечает телеканал «360».

Летом СМИ сообщали, что Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за неучастия команды в Лиге чемпионов.

В сезоне-2022/23 португальский футболист забил три мяча и сделал две результативные передачи за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, пишет «Спорт-Экспресс». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, отмечает RT.

37-летний Роналду перешел в МЮ из итальянского «Ювентуса» летом 2021 года. Он является пятикратным обладателем премии «Золотой мяч», пять раз выигрывал Лигу чемпионов, в 2016 году выиграл чемпионат Европы.