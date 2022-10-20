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Роналду отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом» и покинул стадион

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Фото: REUTERS/Craig Brough
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Форвард английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду покинул стадион до того, как завершился матч против «Тоттенхэма». Об этом 20 октября сообщает The Athletic.

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По данным издания, португалец сначала ушел в подтрибунное помещение, после чего покинул стадион «Манчестер Юнайтед». Когда команда футболиста праздновала победу (2:0), он сам отсутствовал в раздевалке.

Как уточняется, португалец покинул скамейку запасных своей команды, когда на 89-й минуте матча были сделаны две замены, в числе которых он не оказался, так и не выйдя на поле.

Однако, уточняет «Спорт-Экспресс», нападающий сам принял решение не выходить на поле в конце матча 12-го тура АПЛ.

По информации источника, главный тренер команды Эрик тен Хаг собирался выпустить 37-летнего форварда, но португалец отказался, а затем покинул скамейку запасных.

7 октября сообщалось, что Роналду не смог попасть с двух метров по пустым воротам в матче против кипрского ФК «Омония» в Лиге Европы. В итоге матч завершился со счетом 3-2 в пользу английской команды. По итогам встречи Роналду похвалил одноклубников.

25 сентября стало известно, что Роналду разбили нос в матче Лиги наций против команды Чехии. Роналду столкнулся с чешским голкипером Томашем Вацликом в борьбе за верховой мяч на 13-й минуте игры.

Криштиану Роналду официально стал игроком «Манчестер Юнайтед» 31 августа 2021 года.

За свою карьеру пятикратный обладатель «Золотого мяча» выиграл более 30 крупных трофеев, в том числе пять титулов в Лиге чемпионов УЕФА, четыре клубных чемпионата мира ФИФА, семь чемпионских титулов в Англии, Испании и Италии, а также чемпионат Европы.

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