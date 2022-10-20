Роналду отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом» и покинул стадион

Форвард английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду покинул стадион до того, как завершился матч против «Тоттенхэма». Об этом 20 октября сообщает The Athletic.

По данным издания, португалец сначала ушел в подтрибунное помещение, после чего покинул стадион «Манчестер Юнайтед». Когда команда футболиста праздновала победу (2:0), он сам отсутствовал в раздевалке.

Как уточняется, португалец покинул скамейку запасных своей команды, когда на 89-й минуте матча были сделаны две замены, в числе которых он не оказался, так и не выйдя на поле.

Однако, уточняет «Спорт-Экспресс», нападающий сам принял решение не выходить на поле в конце матча 12-го тура АПЛ.

По информации источника, главный тренер команды Эрик тен Хаг собирался выпустить 37-летнего форварда, но португалец отказался, а затем покинул скамейку запасных.

7 октября сообщалось, что Роналду не смог попасть с двух метров по пустым воротам в матче против кипрского ФК «Омония» в Лиге Европы. В итоге матч завершился со счетом 3-2 в пользу английской команды. По итогам встречи Роналду похвалил одноклубников.

25 сентября стало известно, что Роналду разбили нос в матче Лиги наций против команды Чехии. Роналду столкнулся с чешским голкипером Томашем Вацликом в борьбе за верховой мяч на 13-й минуте игры.

Криштиану Роналду официально стал игроком «Манчестер Юнайтед» 31 августа 2021 года.

За свою карьеру пятикратный обладатель «Золотого мяча» выиграл более 30 крупных трофеев, в том числе пять титулов в Лиге чемпионов УЕФА, четыре клубных чемпионата мира ФИФА, семь чемпионских титулов в Англии, Испании и Италии, а также чемпионат Европы.