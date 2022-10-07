Нападающий ФК «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не смог попасть с двух метров по пустым воротам в матче против кипрского ФК «Омония» в Лиге Европы.

Игрок Диогу Далота отдал мяч Роналду, который не смог забить мяч в ворота, где находился только защитник противника. Мяч попал в штангу, пишет НСН.

Матч завершился со счетом 3-2 в пользу английской команды. По итогам игры Роналду написал на своей странице в соцсети, что парни «молодцы».

В составе МЮ мячи забили Маркус Рашфорд на 53-й и 84-й минуте, а также Антони Марсьяль на 63-й. У «Омонии» отличились Карим Ансарифард на 34-й и Николас Панайотиу на 85-й минуте, сообщает RT.

После трех туров «Манчестер Юнайтед» идет на 2-м месте в группе, набрав 6 очков. «Омония» располагается на последней строчке — 0 очков, сообщает «Спорт-Экспресс».

25 сентября стало известно, что Роналду разбили нос в матче Лиги наций против команды Чехии. Роналду столкнулся с чешским голкипером Томашем Вацликом в борьбе за верховой мяч на 13-й минуте игры, отмечает телеканал «360». Выбивая его, вратарь попал португальцу кулаком по лицу. У Роналду пошла кровь из носа, но врачи сборной быстро оказали ему первую помощь. Несмотря на травму, Роналду провел на поле весь матч. По итогам Португалия разгромила Чехию со счетом 4:0.

Криштиану Роналду официально стал игроком «Манчестер Юнайтед» 31 августа 2021 года, напоминает телеканал «Звезда».

За свою карьеру пятикратный обладатель «Золотого мяча» выиграл более 30 крупных трофеев, в том числе пять титулов в Лиге чемпионов УЕФА, четыре клубных чемпионата мира ФИФА, семь чемпионских титулов в Англии, Испании и Италии, а также чемпионат Европы.

С 2018 года португалец выступал за туринский «Ювентус».