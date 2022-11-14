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«Манчестер Юнайтед» подготовит ответ на интервью Роналду
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«Манчестер Юнайтед» подготовит ответ на интервью Роналду

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Фото: REUTERS
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«Манчестер Юнайтед» (МЮ) подготовит ответ на интервью своего нападающего Криштиану Роналду, в котором португальский игрок негативно высказался о ситуации в команде и отношениях с главным тренером Эриком тен Хаагом. Об этом сообщается 14 ноября на сайте английского футбольного клуба.

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«Клуб предоставит свой ответ после рассмотрения всех фактов», — говорится в пресс-релизе.

13 ноября Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану, в частности, заявил, что «Манчестер Юнайтед» пытался вынудить его покинуть клуб на фоне неудач команды на международной арене и в национальном чемпионате.

Футболист также сообщил, что не уважает Эрика тен Хага, потому что тот не проявляет уважения к нему.

По информации издания Metro, за это интервью «Манчестер Юнайтед» оштрафует Роналду на £1 млн, пишет «Газета.Ru».

Роналду перешел в МЮ из итальянского «Ювентуса» летом 2021 года. С 2003 по 2009 год он уже выступал за этот английский клуб.

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