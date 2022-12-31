Криштиану Роналду подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Наср»

Криштиану Роналду подписал контракт с саудовским футбольным клубом «Аль-Наср». Об этом сообщила пресс-служба клуба в своем Twitter-аккаунте в пятницу, 30 декабря.

«Создание истории. Этот трансфер не только вдохновит наш клуб на новые успехи, но и вдохновит нашу лигу и будущие поколения стать лучшей версией себя», — говорится в публикации.

Играть за команду футболист будет с 1 января.

Как сообщила газета Marca, переговоры между Роналду и клубом начались в ноябре во время чемпионата мира по футболу в Катар. По информации издания, клуб заключил со спортсменом контракт на 2,5 года — до 2025 года. Сумма сделки должна была составить почти €200 млн за сезон.

22 ноября английский ФК «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду. Отмечалось, что стороны пришли к решению по взаимному согласию.

До этого, 13 ноября, Роналду дал интервью журналисту Пирсу Моргану. В разговоре футболист заявил, что клуб пытался вынудить его уйти на фоне неуспехов команды на международной арене и в национальном чемпионате. Португалец сказал, что его пытались сделать «козлом отпущения» и обвиняли во всем, что пошло не так.

Роналду перешел в МЮ из итальянского «Ювентуса» летом 2021 года. Он является пятикратным обладателем премии «Золотой мяч», пять раз выигрывал Лигу чемпионов, в 2016 году выиграл чемпионат Европы.