Роналду с января станет футболистом саудовского клуба «Аль-Наср»

Криштиану Роналду с 1 января 2023 года станет игроком футбольного клуба (ФК) из Саудовской Аравии «Аль-Наср». Об этом пишет испанская газета Marca в понедельник, 5 декабря.

Заключенный футболистом контракт с клубом рассчитан на 2,5 сезона и делает португальца самым высокооплачеваемым спортсменом на планете. «Общая сумма контракта Роналду с «Аль-Насром» будет приближаться к €200 млн за сезон», — сообщается в статье.

О том, что футболист после ухода из «Манчестер Юнайтед» может продолжить свою карьеру в клубе «Аль-Наср», СМИ писали 23 ноября.

ФК «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с португальцем 22 ноября. Отмечалось, что данное решение было принято по взаимному согласию.

До этого, 13 ноября, Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану заявил, что «Манчестер Юнайтед» (МЮ) пытался вынудить его покинуть клуб на фоне неудач команды на международной арене и в национальном чемпионате.

Роналду перешел в МЮ из итальянского «Ювентуса» летом 2021 года. Он является пятикратным обладателем премии «Золотой мяч», пять раз выигрывал Лигу чемпионов, в 2016 году выиграл чемпионат Европы.