Роналду прокомментировал переход в саудовский клуб «Аль-Наср»

Португальский нападающий Криштиану Роналду рад переходу в новый клуб и вдохновлен работой футбольной команды. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщила пресс-служба саудовского клуба «Аль-Наср».

«Я в восторге от нового опыта в новой лиге и новой стране, проект «Аль-Насра» меня очень вдохновляет. Рад присоединиться к своим одноклубникам и помочь команде добиться большего успеха», — цитирует Роналду «Спорт-Экспресс».

Председатель совета директоров футбольного клуба подчеркнул, что это исторический момент для команды. Кроме того, Роналду поможет организации достичь новых успехов в спорте.

В этот же день португалец подписал контракт с саудовским «Аль-Наср». Играть за команду футболист будет с 1 января.

Как сообщила газета Marca, переговоры между Роналду и клубом начались в ноябре во время чемпионата мира по футболу в Катар. По информации издания, клуб заключил со спортсменом контракт на 2,5 года — до 2025 года. Сумма сделки должна была составить почти €200 млн за сезон.

22 ноября английский ФК «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду. Отмечалось, что стороны пришли к решению по взаимному согласию.

До этого, 13 ноября, Роналду дал интервью журналисту Пирсу Моргану. В разговоре футболист заявил, что клуб пытался вынудить его уйти на фоне неуспехов команды на международной арене и в национальном чемпионате. Португалец сказал, что его пытались сделать «козлом отпущения» и обвиняли во всем, что пошло не так.

В текущем сезоне игрок провел 16 матчей за «МЮ», забил три гола и сделал две результативные передачи, сообщает «Спорт-экспресс».

За свою карьеру пятикратный обладатель «Золотого мяча» выиграл более 30 крупных трофеев, в том числе пять титулов в Лиге чемпионов УЕФА, четыре клубных чемпионата мира ФИФА, семь чемпионских титулов в Англии, Испании и Италии, а также чемпионат Европы.