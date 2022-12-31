Реклама
Прямой эфир
Общество
Москвичам рассказали о дождливой и теплой новогодней ночи
Мир
В Великобритании предрекли Европе отключение электричества в 2023 году
Мир
Англия введет обязательное тестирование на коронавирус для прибывающих из Китая
Мир
Шольц в новогодней речи заверил в дальнейшей поддержке Украины
Общество
В Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности
Мир
КНДР выпустила три баллистические ракеты малой дальности
Мир
КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря
Мир
Япония выразила протест КНДР из-за ракетных пусков
Мир
Пентагон заключил контракт на закупку истребителей F-35 на $7,8 млрд
Мир
Вучич заявил об отсутствии помощи в случае эскалации конфликта в Косово
Происшествия
В Саратове из многоквартирного дома эвакуировали 45 человек из-за пожара
Мир
В Госдепе США обеспокоились сближением России и Китая на фоне спецоперации

Роналду прокомментировал переход в саудовский клуб «Аль-Наср»

0
Фото: Global Look Press/AFLO/Naoki Morita
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Португальский нападающий Криштиану Роналду рад переходу в новый клуб и вдохновлен работой футбольной команды. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщила пресс-служба саудовского клуба «Аль-Наср».

Саудовский принцип: что нужно знать о переходе Роналду в «Аль-Наср»
Согласившись выступать в ОАЭ, португалец станет самым высокооплачиваемым спортсменом мира

«Я в восторге от нового опыта в новой лиге и новой стране, проект «Аль-Насра» меня очень вдохновляет. Рад присоединиться к своим одноклубникам и помочь команде добиться большего успеха», — цитирует Роналду «Спорт-Экспресс».

Председатель совета директоров футбольного клуба подчеркнул, что это исторический момент для команды. Кроме того, Роналду поможет организации достичь новых успехов в спорте.

В этот же день португалец подписал контракт с саудовским «Аль-Наср». Играть за команду футболист будет с 1 января.

Как сообщила газета Marca, переговоры между Роналду и клубом начались в ноябре во время чемпионата мира по футболу в Катар. По информации издания, клуб заключил со спортсменом контракт на 2,5 года — до 2025 года. Сумма сделки должна была составить почти €200 млн за сезон.

22 ноября английский ФК «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду. Отмечалось, что стороны пришли к решению по взаимному согласию.

До этого, 13 ноября, Роналду дал интервью журналисту Пирсу Моргану. В разговоре футболист заявил, что клуб пытался вынудить его уйти на фоне неуспехов команды на международной арене и в национальном чемпионате. Португалец сказал, что его пытались сделать «козлом отпущения» и обвиняли во всем, что пошло не так.

В текущем сезоне игрок провел 16 матчей за «МЮ», забил три гола и сделал две результативные передачи, сообщает «Спорт-экспресс».

За свою карьеру пятикратный обладатель «Золотого мяча» выиграл более 30 крупных трофеев, в том числе пять титулов в Лиге чемпионов УЕФА, четыре клубных чемпионата мира ФИФА, семь чемпионских титулов в Англии, Испании и Италии, а также чемпионат Европы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022