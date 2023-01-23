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Российские РСЗО «Торнадо-Г» уничтожили объекты ВСУ в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчеты реактивных установок «Торнадо-Г» Южного военного округа (ЮВО) Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожили военную технику и боеприпасы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации по защите Донбасса (СВО). Кадры боевой работы расчетов 23 января представило Минобороны РФ.

Координаты для атаки бойцы получают от разведки, которые были подтверждены техническими средствами разведки. Затем они атаковали военную технику, вооружение и боеприпасы для снабжения украинских боевиков. По завершении стрельбы бойцы покинули свою позицию.

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В Минобороны России отметили, что точность работы РСЗО «Торнадо-Г» обеспечивает постоянная корректировка с помощью беспилотной авиации и передовых отрядов артиллерийской разведки.

Также расчеты РСЗО «Торнадо-Г» могут выводить из строя командные пункты, склады с оружием, горюче-смазочными материалами. Еще они могут вести контрбатарейную борьбу с вражеской артиллерией, находящейся на большом расстоянии от них.

Ранее, 19 января, расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 артиллерийских подразделений Западного военного округа (ЗВО) уничтожили артиллерию и замаскированные укрепленные позиции украинских боевиков.

Огонь велся из снарядов калибра 152 мм. Бойцы отметили дальность Д-20, способной стрелять на расстояния до 16,5 км.

11 января российская артиллерия в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила расчеты ВСУ с польскими 120-миллиметровыми минометами. Бой прошел в районе Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике (ЛНР).

В этот же день Минобороны РФ показало кадры уничтожения позиций ВСУ артиллерией Воздушно-десантных войск России на правом берегу Днепра. Сделать им это удалось с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

6 января российские артиллеристы уничтожили с применением РСЗО «Град» опорный пункт украинских войск в зоне проведения спецоперации. Также российские военнослужащие уничтожили из «Града» огневые позиции ВСУ на запорожском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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