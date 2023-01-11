Российские артиллеристы подавили расчеты польских минометов в ЛНР

Российская артиллерия в ходе контрбатарейной борьбы подавила украинские расчеты с польскими 120-миллиметровыми минометами. Об этом стало известно в среду, 11 января.

Бой произошел в районе Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике (ЛНР) — эта территория находится в зоне ответственности Западного военного округа.

«Это полька была (бесшумная мина польского производства. — Ред.), работает по нам, нас срисовали», — прокомментировал разрыв мины военнослужащий с позывным Слон в беседе с «РИА Новости».

Затем российские военные определили направление стрельбы противника, рассчитали расстояние до миномета и передали координаты артиллеристам. Гаубица 152-миллиметрового калибра поразила цели.

В этот же день Минобороны РФ показало, как артиллерия Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожила позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Сделать им это удалось с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

6 января российские артиллеристы уничтожили с применением РСЗО «Град» опорный пункт украинских войск в зоне проведения спецоперации. Также российские военнослужащие уничтожили из «Града» огневые позиции ВСУ на запорожском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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