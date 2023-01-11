Артиллерия ВДВ уничтожила «Градом» позиции ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллерия Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожила позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра с помощью реактивной системой залпового огня (РСЗО) «Град». Кадры работы артиллеристов по цели 11 января показало Минобороны.

«Заряжаем полностью пакет, затем остается только навестись машине и выстрелить по цели. Ничего сложного. Вес одного реактивного снаряда — порядка 85 кг», — рассказал военнослужащий расчета Дмитрий.

В военном ведомстве добавили, что после получения координат целей с беспилотных летательных аппаратов, десантники нанесли удары снарядами РСЗО «Град». После выполнения огневой задачи артиллеристы перевели орудие в транспортное положение и покинули позиции во избежание ответного удара.

Накануне, 10 января, Минобороны показало, как экипажи реактивных систем залпового огня «Град» Центрального военного округа (ЦВО) бьют по замаскированным подземным складам ВСУ. Водитель боевой машины и наводчик также рассказали о своей части работы с орудием.

Ранее, 6 января, российские артиллеристы уничтожили с применением РСЗО «Град» опорный пункт украинских войск в зоне проведения спецоперации. Также российские военнослужащие уничтожили из «Града» огневые позиции ВСУ на запорожском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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