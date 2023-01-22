В Венгрии заявили о невозможности снабжать страну без энергоресурсов из РФ

Снабжение Венгрии не может осуществляться без российских энергоресурсов, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто в интервью газете La Repubblica от 21 января.

«Когда вы находитесь в районе, не имеющем выхода к морю, если вы не получаете российские энергоресурсы, вы не можете снабжать свою страну», — заявил Сийярто.

В этой связи он отметил, что Венгрии необходимо поддерживать отношения с Москвой.

18 января Сийярто сообщил, что Венгрия может получать газ и нефть только из России. По его словам, такая ситуация сложилась из-за того, что инфраструктура Венгрии не дает возможности снабжать республику из других источников.

16 января Сийярто заявил, что власти Венгрии надеются, что Европейский союз окажет финансовую поддержку строительства газовой инфраструктуры для поставок в Центральную Европу из новых источников.

В конце декабря 2022 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что рост цен на энергоносители на фоне конфликта на Украине и антироссийских санкций обошелся стране в €10 млрд.

Также Орбан заявил, что конфликт на Украине будет продолжаться до тех пор, пока киевскому режиму поступает финансовая и военная помощь со стороны США. При этом, по его словам, Будапешт в условиях кризиса следует исключительно своим интересам. Он уточнил, что в них не входит разрыв экономических отношений с Москвой, несмотря на призывы со стороны Брюсселя.

20 декабря прошлого года советник премьер-министра страны Балаш Орбан призвал Еврокомиссию тщательно проанализировать последствия антироссийских санкций для Европы. Он заявил, что Будапешт будет добиваться для себя отступлений от антироссийских санкций в сфере энергетики и других областях, где «санкции вредят Европе больше, чем России».

Западные страны усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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