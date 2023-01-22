В США предрекли Маску щекотливую ситуацию при конфликте КНР и Тайваня

Американский предприниматель Илон Маск может оказаться в сложной ситуации в случае, если Китай начнет вторжение на Тайвань. Такое предположение сделало издание SpaceNews.

Маск руководит компаниями Tesla и SpaceX. У первой есть крупный завод по производству электромобилей в Китае, который принадлежит миллиардеру. SpaceX же ― один из подрядчиков министерства обороны США, предоставляющий ему, например, услуги спутниковой связи Starlink.

«Когда власти США являются лишь одним из многих клиентов, берете ли вы на себя полное обязательство перед правительством США удовлетворять именно их потребности способами, которые мы, возможно, не учитывали в полной мере?» ― задался вопросом один из собеседников издания политический советник планетарного общества Кейси Дрейер.

Ранее, 26 октября, журналисты газеты The New York Times написали, что Маск с его предложениями по урегулированию ситуации вокруг Украины и Тайваня является «агентом геополитического хаоса». Как предполагает издание, выступая со своими противоречивыми заявлениями, бизнесмен показал себя как «новый хаотичный деятель на глобальной политической сцене».

Ранее, 12 октября, министр обороны Тайваня Чиу Го-чэн сообщил, что остров откажется от приобретения автомобилей Tesla, после того как на прошлой неделе генеральный директор автопроизводителя Илон Маск предложил сделать остров особой административной зоной Китая. Он отметил, что высказывания Маска о Тайване заставили его разувериться в Tesla.

Кроме того, 7 октября, Илон Маск отметил неизбежность конфликта вокруг острова и предложил сделать из него особый административный район Китая. Как отметил предприниматель, такая идея понравится не всем.

Позже, 26 октября, депутат законодательного юаня (парламента) от Демократической прогрессивной партии и член парламентского комитета по иностранным делам и по делам обороны Тайваня Чжао Тяньлинь заявил, что Илону Маску лучше отозвать свои заявления об острове, иначе власти там призовут всех бойкотировать у себя, а также в других странах продукты компании Маска Tesla.

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.