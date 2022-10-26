На Тайване призвали Маска отозвать свои слова об острове

В Тайване призвали американского бизнесмена Илона Маска отозвать свои заявления об острове, иначе власти там призовут всех бойкотировать у себя, а также в других странах продукты компании Маска Tesla. Об этом заявил 26 октября депутат Законодательного юаня (парламента) от Демократической прогрессивной партии и член парламентского комитета по иностранным делам и по делам обороны Тайваня Чжао Тяньлинь.

«Если он этого не сделает, я искренне посоветую не только Тайваню, но и всем потребителям в либеральных демократических странах бойкотировать Tesla и соответствующие продукты», — цитирует Тяньлиня газета The New York Times.

Ранее в среду журналисты газеты The New York Times написали, что Маск с его предложениями по урегулированию ситуации вокруг Украины и Тайваня является «агентом геополитического хаоса». Как предполагает издание, выступая со своими противоречивыми заявлениями, бизнесмен показал себя как «новый хаотичный деятель на глобальной политической сцене».

12 октября министр обороны Тайваня Чиу Го-чэн сообщил, что остров откажется от приобретения автомобилей Tesla, после того как на прошлой неделе генеральный директор автопроизводителя Илон Маск предложил сделать остров особой административной зоной Китая. Он отметил, что высказывания Маска о Тайване заставили его разувериться в Tesla.

Ранее, 7 октября, Маск отметил неизбежность конфликта вокруг острова и предложил сделать из него особый административный район Китая. Как отметил предприниматель, такая идея понравится не всем.

9 октября посол Китая в США Цинь Ган поблагодарил американского бизнесмена за его предложение.

Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага.

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.