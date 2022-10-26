В США назвали Маска агентом геополитического хаоса

Американский предприниматель Илон Маск с его предложениями по урегулированию ситуации вокруг Украины и Тайваня является «агентом геополитического хаоса». К такому выводу пришли в своей публикации 26 октября журналисты газеты The New York Times.

Как предполагает издание, выступая со своими противоречивыми заявлениями, бизнесмен показал себя как «новый, хаотичный деятель на глобальной политической сцене».

Авторы приходят к выводу, что влияние Маска может стать еще большим, если он завершит сделку по покупке Twitter.

Источники СМИ рассказали, что свой план по урегулированию ситуации на Украине Маск впервые изложил на частном мероприятии за 10 дней до публикации постов на эту тему в Twitter.

В мероприятии участвовали известные американские политики, среди которых спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, а также бывший вице-президент США Альберт Гор. Кроме того, на следующий день с ними ознакомился и советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Инсайдеры отметили, что многие участники встречи были возмущены заявлениями американского миллиардера.

Накануне стало известно, что Маск планирует закрыть сделку по Twitter 28 октября. Предприниматель обозначил сроки на встрече с кредиторами. Покупку финансируют семь крупных банков. Инвесторы выделят кредит в $13 млрд на покупку Twitter. Общая стоимость сделки составляет $44 млрд.

25 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что взгляды совладельца компаний Tesla и SpaceX и администрации США на ситуацию вокруг Украины расходятся. По ее словам, решение о возможности переговоров с РФ Киев должен принимать самостоятельно.

Ранее, 22 октября, газета The Washington Post со ссылкой на правительственные источники и близких к предпринимателю людей сообщила, что Илон Маск вызывает беспокойство у властей США из-за возросшего политического влияния. Как отмечает издание, чиновники опасаются его «могущества и безрассудства».

Телеканал Fox News 8 октября заявил, что США захотели уничтожить Маска после его заявления о прекращении финансирования системы спутниковой связи Starlink на Украине. Как считает ведущий Такер Карлсон, американские власти боятся, что у граждан страны появятся свобода слова и собственное мнение по ситуации на Украине.

До этого, 3 октября, миллиардер опубликовал серию твитов, посвященных ситуации на Украине. Для урегулирования конфликта он предложил провести повторные референдумы на освобожденных территориях Донбасса под наблюдением ООН, перестать оспаривать принадлежность Крыма РФ, а также прекратить конфликт и перейти к переговорам.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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