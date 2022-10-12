МО Тайваня отказалось от Tesla после слов Маска о решении проблемы острова

Минобороны Тайваня откажется от приобретения автомобилей Tesla после того, как на прошлой неделе генеральный директор автопроизводителя Илон Маск предложил сделать остров особой административной зоной Китая. Об этом 12 октября заявил в среду министр обороны Чиу Го-чэн, сообщает газета Focus Taiwan.

В настоящее время ведомству принадлежат семь Tesla Model 3, отметил он. По словам Чиу, военные приобрели электромобили Tesla и 12 электромобилей у местного производителя автомобилей марки Luxgen по экологическим причинам.

«Если это решение вызвало некоторые опасения, мы больше не будем покупать [Teslas]», — сказал военачальник.

Он отметил, что высказывания Маска о Тайване заставили его разувериться в Tesla.

Как добавил заместитель начальника штаба по логистике генерал-майор Сюй Чин-тэн, на всех автомобилях Tesla, используемых военными, восемь камер были отключены по соображениям безопасности.

7 октября Илон Маск отметил неизбежность конфликта вокруг острова и предложил сделать из него особый административный район Китая. Как отметил предприниматель, такая идея понравится не всем.

9 октября посол Китая в США Цинь Ган поблагодарил американского бизнесмена за его предложение.

28 сентября Китай отправил к району Тайваня 31 самолет и четыре военных корабля. Сообщается также, что Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.

Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага.

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.