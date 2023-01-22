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В Ливане назвали развитый ВПК залогом победы РФ

Al Binaa: Россия побеждает в конфликте на Украине еще до его окончания за счет ВПК
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Фото: РИА Новости
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У России есть все шансы довести до конца спецоперацию по защите Донбасса благодаря развитому военно-промышленному комплексу (ВПК). Таким прогнозом поделилось ливанское издание Al Binaa.

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«России даже не нужно наступать, ей достаточно продолжить артиллерийские атаки: уничтожить военные объекты, ликвидировать пункты дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ), подавить энергетическую и коммуникационную инфраструктуру, чтобы выиграть», — говорится в публикации.

Отмечается, что российский ВПК не только превосходит боевой потенциал Украины, но и также способен выдержать конкуренцию со всем объемом военной помощи, которую предлагают западные государства. В то время как арсенал неприятеля постепенно иссякает, российским военнослужащим можно просто запастись терпением.

21 января экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович поделился сомнениями относительно шансов Киева на победу. По его словам, в настоящее время «крутится история», которой украинские власти не могут управлять. Также Арестович вспомнил заявление президента Польши Анджея Дуды о возможном исчезновении Украины.

Кроме того, 18 января бывший советник главы Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор отметил, что Вашингтоне допустил серьезную ошибку, недооценив российскую армию. В результате украинские войска исчерпали все свои возможности. Россия же тем временем достигла пика, и теперь западные поставки вооружений едва ли смогут повлиять на исход конфликта.

До этого, 16 января, бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скжипчак признал неминуемую победу России на Украине и на этом фоне призвал мобилизовать украинских беженцев. Он отметил, что даже 100 поставленных Западом Киеву танков не смогут изменить ситуацию, так как у российских войск кратное преимущество перед украинской армией.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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