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Экс-советник главы Пентагона указал на просчет США насчет ВС РФ

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США недооценили ВС России, решив поддержать Украину
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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США вмешались в конфликт на Украине, начав снабжать ее различным вооружением, чтобы обманом победить Россию, однако сильно просчитались. Такое мнение выразил 18 января экс-советник главы Пентагона, полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.

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«Вашингтону так понравилась идея, что русские якобы слабые и некомпетентные, что они решили вмешаться (в конфликт на Украине. — Ред.), и с тех пор продолжают наращивать свое присутствие», — отметил он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он указал на то, что рассуждения Вашингтона о российской армии оказались далеки от правды. В результате украинские войска исчерпали все свои возможности. Россия же тем временем достигла пика, отметил Макгрегор.

По его мнению, западные поставки вооружений едва ли смогут изменить исход конфликта.

16 января бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скжипчак признал неминуемую победу России в конфликте на Украине и на этом фоне призвал мобилизовать украинских беженцев. Он отметил, что даже 100 поставленных Западом Киеву танков не смогут изменить ситуацию, так как у российских войск кратное преимущество перед украинской армией.

6 января офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что Киев может начать терпеть поражение до того, как Запад поставит ему новое вооружение. Он объяснил это сложным и долгим процессом передачи западного вооружения Киеву.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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