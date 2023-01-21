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Ушедший в отставку Арестович сообщил о невозможности победы Украины

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Фото: Global Look Press/Evgen Kotenko
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Украина не сможет победить Россию, заявил 21 января экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью на своем YouTube-канале.

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Арестович считает, что нельзя говорить о гарантированной победе Киева. Кроме того, он напомнил о заявлении президента Польши Анджея Дуды о риске исчезновения Украины.

По словам Арестовича, сейчас «крутится история», которой Киев уже не управляет. Он также сообщил, что на Украине происходит обострение политической борьбы, что приведет ее к очень скорому поражению.

Ранее, 14 января, Арестович признал, что приземлившаяся на жилой девятиэтажный дом в городе Днепр (до 2016 года носил название Днепропетровск) ракета была сбита системой противовоздушной обороны Украины.

Позже, 17 января, он сообщил, что написал заявление об отставке. Таким образом, по его словам, он решил продемонстрировать «пример цивилизованного поведения».

В тот же день пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сообщил, что офис президента Украины Владимира Зеленского принял отставку Алексея Арестовича с поста советника.

Как отметил также 17 января в беседе с «Известиями» политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин, заявление Алексея Арестовича о его отставке — это политический маневр, призванный проверить, имеется ли у него поддержка.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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