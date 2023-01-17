Офис Зеленского принял отставку Арестовича с поста советника

Офис президента Украины Владимира Зеленского принял отставку Алексея Арестовича с поста советника. Об этом во вторник, 17 января, сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

«Офис президента отправил Арестовича в отставку с поста внештатного советника», — приводит его слова издание «Украинская правда».

Ранее в этот день Арестович сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что написал заявление об отставке. По его словам, так он решил продемонстрировать «пример цивилизованного поведения».

До этого в Верховной раде начался сбор подписей среди депутатов за увольнение Арестовича, о чем 16 января рассказал в соцсетях депутат рады Алексей Гончаренко. Также было направлено депутатское обращение к главе Службы безопасности Украины (СБУ). Причиной послужило заявление советника офиса украинского президента о причине разрушения части дома в Днепре.

В минувшую субботу, 14 января, украинские СМИ сообщили, что в Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск) разрушился подъезд жилого дома. Арестович в тот же день заявил, что приземлившаяся на жилой девятиэтажный дом ракета была сбита системой противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Из-за своих слов политик столкнулся с волной критики. Так, ряд депутатов потребовали от офиса Зеленского официально опровергнуть «фантазии Арестовича на военную тематику».