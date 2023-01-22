Экс-советник главы офиса Зеленского Арестович впервые признал высокий риск поражения ВСУ

Украина может потерпеть поражение в специальной военной операции, которую ведет Россия. Такое мнение в субботу, 21 января, выразил экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью на своем YouTube-канале.

Арестович напомнил высказывание президента Польши Анджея Дуды, что ближайшее время может стать решающим в конфликте на Украине.

«Я неофициальное лицо уже, могу говорить, что хочу», ― подчеркнул политик.

По его словам, с 14 января политик начал сомневаться в победе Киева.

Экс-советник главы офиса украинского президента добавил, что в ходе работы имел доступ к различной информации, исходя из которой может утверждать, что ситуацией на Украине на самом деле сейчас руководят другие страны.

«Прежде чем хихикать над дурными русскими и радоваться, что мы непобедимы, напоминаю: мы непобедимы до тех пор, пока мы что? Пока мы не начали грызться друг с другом. Когда мы начали грызться друг с другом, мы очень победимы, победимы в кратчайшие сроки и неожиданно для самих себя», ― добавил он.

Ранее, 14 января, министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждении объектов энергетической инфраструктуры страны в нескольких областях. Речь шла о Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.

В тот же день Арестович заявил, что приземлившаяся на жилой девятиэтажный дом в городе Днепр (до 2016 года носил название Днепропетровск) ракета была сбита системой противовоздушной обороны Украины.

Позже, 17 января, он сообщил, что написал заявление об отставке. Таким образом, по его словам, он решил продемонстрировать «пример цивилизованного поведения».

В тот же день пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сообщил, что офис президента Украины Владимира Зеленского принял отставку Алексея Арестовича с поста советника.

Как отметил также 17 января в беседе с «Известиями» политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин, заявление Алексея Арестовича о его отставке — это политический маневр, призванный проверить, имеется ли у него поддержка.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».