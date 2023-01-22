Реклама
Прямой эфир
Мир
В РПЦ назвали репрессиями дело против наместника Киево-Печерской лавры
Мир
Американский политик высмеяла голод на Украине на фоне проблем в США
Мир
NYT написала о страхе во Франции после публикации романа о Путине
Экономика
Инвестсоветник предрек укрепление рубля на фоне падения доллара
Мир
Во Франции назвали «позорным маскарадом» просьбу Зеленского о танках
Мир
В США заявили о серьезных разногласиях Украины и Запада из-за танков
Мир
В США назвали поставки ЗРК Patriot Украине дорогостоящей ошибкой
Мир
Полиция Перу задержала более 200 протестующих в Лиме при разгоне их лагеря
Армия
Артиллерист РФ предсказал неизбежный провал ВСУ под Кременной
Мир
CNN сообщил о шести новых секретных документах в доме Джо Байдена
Общество
«Аэроэкспресс» отменил несколько рейсов в аэропорт Внуково из-за ремонта
Мир
Глава минобороны Германии пообещал приехать на Украину в течение месяца
Сюжет:

Экс-советник главы офиса Зеленского Арестович впервые признал высокий риск поражения ВСУ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина может потерпеть поражение в специальной военной операции, которую ведет Россия. Такое мнение в субботу, 21 января, выразил экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью на своем YouTube-канале.

Ранил словом: почему главный спикер Зеленского подал в отставку
Алексей Арестович нечаянно раскрыл ложь командования ВСУ

Арестович напомнил высказывание президента Польши Анджея Дуды, что ближайшее время может стать решающим в конфликте на Украине.

«Я неофициальное лицо уже, могу говорить, что хочу», ― подчеркнул политик.

По его словам, с 14 января политик начал сомневаться в победе Киева.

Экс-советник главы офиса украинского президента добавил, что в ходе работы имел доступ к различной информации, исходя из которой может утверждать, что ситуацией на Украине на самом деле сейчас руководят другие страны.

«Прежде чем хихикать над дурными русскими и радоваться, что мы непобедимы, напоминаю: мы непобедимы до тех пор, пока мы что? Пока мы не начали грызться друг с другом. Когда мы начали грызться друг с другом, мы очень победимы, победимы в кратчайшие сроки и неожиданно для самих себя», ― добавил он.

Ранее, 14 января, министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждении объектов энергетической инфраструктуры страны в нескольких областях. Речь шла о Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.

В тот же день Арестович заявил, что приземлившаяся на жилой девятиэтажный дом в городе Днепр (до 2016 года носил название Днепропетровск) ракета была сбита системой противовоздушной обороны Украины.

Позже, 17 января, он сообщил, что написал заявление об отставке. Таким образом, по его словам, он решил продемонстрировать «пример цивилизованного поведения».

В тот же день пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сообщил, что офис президента Украины Владимира Зеленского принял отставку Алексея Арестовича с поста советника.

Как отметил также 17 января в беседе с «Известиями» политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин, заявление Алексея Арестовича о его отставке — это политический маневр, призванный проверить, имеется ли у него поддержка.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023