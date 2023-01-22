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В США заявили о серьезных разногласиях Украины и Запада из-за танков

NYT: вопрос поставки танков Украине стал камнем преткновения между Киевом и Западом
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Фото: Global Look Press/Filmbildfabrik via www.imago-ima
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Вопрос о поставке танков стал источником разногласий между Украиной и коллективным Западом. Об этом в субботу, 21 января, рассказала обозреватель газеты The New York Times Кассандра Виноград.

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«В последние недели Запад пообещал передать Украине более совершенные вооружения. <…> Но именно танки западного производства, которые намного мощнее боевых машин, стали камнем преткновения», — подчеркнула она.

Виноград резюмировала аргументы основных участников обсуждений. Так, по ее словам, власти Польши были крайне активны в своих призывах к ФРГ согласовать отправку немецких танков Leopard, в том числе потому, что, обладая определенным запасом данных моделей, Варшава не может передать их другому государству без разрешения Берлина.

Германия, в свою очередь, не против такого шага, но ждет инициативы США, чтобы не рисковать в одиночку. При этом Вашингтон отказывается выделить собственные танки Abrams в качестве военной помощи, ссылаясь на дорогое обслуживание. Впрочем, ряд американских чиновников предлагает пойти навстречу в этом вопросе, чтобы добиться столь же активных шагов со стороны ФРГ.

Вместе с тем западные партнеры настаивают, что подобное несовпадение взглядов и отсутствие компромисса не сказывается на общем стремлении поддержать Украину.

Ранее в этот день появилась информация о возможной передаче Киеву нескольких моделей Leopard 2A5. Неизвестно, насколько это поможет укрепить боевые возможности украинской армии, поскольку данные танки используются только в учебных целях и не рекомендованы для реального применения.

Тогда же сообщалось, что экс-министр обороны Германии Кристина Ламбрехт за неделю до своей отставки запретила проведение инвентаризации танков Leopard 1 и Leopard 2, поскольку из-за этого на Берлин могло бы усилиться давление союзников насчет поставок танков Украине. Своими действиями Ламбрехт якобы пыталась отвести подозрения от канцлера Германии Олафа Шольца в том, что он не хочет передавать технику Украине.

20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ прошла встреча министров обороны западных государств. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас утверждал, что по ее итогам участники объявят о передаче Украине сотен танков Leopard 2.

В этот же день действующий глава минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что участники переговоров на авиабазе Рамштайн не приняли решения о передаче Украине танков Leopard 2. Он подчеркнул, что мнения союзников в данном вопросе разошлись, и Германия не единственная выступила против отправки такой военной техники.

На фоне дискуссии о западных поставках военный эксперт Алексей Леонков ранее в этот день рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ними числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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