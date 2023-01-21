Расчлененного мужчину нашли в частной бане во Всеволожске

Останки расчлененного мужчины были найдены правоохранителями во Всеволожске Ленинградской области.

По данным «Известий», о пропаже мужчины сообщила в полицию его родственница. Останки убитого были обнаружены в частной бане.

По предварительной информации, убийца мужчины сначала расчленил его на части, после чего решил избавиться от трупа и спрятать останки в постройке. На причастность к совершению убийства проверяют родственника обратившейся в полицию женщины.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».

15 января стало известно, что в одном из канализационных люков Обнинска Калужской области обнаружили несколько полиэтиленовых мешков, в которых были расчлененные тела мужчины и женщины. По данным «Известий», их обнаружили специалисты аварийной службы во время прочищения затора. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»).