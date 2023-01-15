Мешки с частями тела нашли в люке в Обнинске
В одном из канализационных люков Обнинска Калужской области обнаружили несколько полиэтиленовых мешков, в которых оказались части человеческих тел. Об этом «Известиям» 15 января сообщил источник.
Мешки случайно нашли аварийные службы во время прочищения затора. В них оказались расчлененные тела мужчины и женщины.
На месте работает следственная группа, устанавливаются личности погибших.
Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»).
В ноябре 2022 года стало известно, что пожилой мужчина в Приморье убил пришедшую к нему в гости соцработницу. Тело женщины злоумышленник расчленил и закопал, после чего попытался свести счеты с жизнью.