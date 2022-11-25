Приморский пенсионер расчленил и закопал соцработницу

Пожилой мужчина из поселка Рудный Приморского края убил пришедшую к нему в гости соцработницу, после чего попытался покончить с собой.

По данным «Известий», убийство произошло 23 ноября. 46-летняя женщина зашла к знакомому пенсионеру Юрию, после чего исчезла. Ее сестра обратилась в полицию в связи с пропажей родственницы.

Правоохранители выяснили, что соцработница навещала пенсионера, и пришли к нему. В его доме были найдены кровавые следы и одежда пропавшей, а во дворе находилась свежая могила. Из нее извлекли расчлененные и обгоревшие останки женщины.

Когда о находках стало известно, мужчина попытался покончить с собой, но врачи успели предотвратить это. Он был доставлен в больницу и сейчас находится в реанимации. Ранее мужчина уже был судим.

21 ноября в Москве 86-летняя женщина нанесла не менее 15 ударов ножом 52-летней больной ДЦП дочери. Жертва скончалась от полученных ранений. Предполагается, что пенсионерка слышала некие «голоса в голове», ее сознание помутнилось, и она напала на дочь.