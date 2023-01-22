«Общая сумма выплат беженцам по линии РКК составила 185,7 млн рублей»

Более 66 тыс. приехавших в РФ беженцев получили от Российского Красного Креста выплату , предназначенную для пожилых, семей, где есть люди с инвалидностью, многодетных, матерей-одиночек и других уязвимых категорий. Всего же за помощью в РКК обратилось более 640 тыс. человек . Чаще всего им были нужны предметы гигиены и первой необходимости, одежда, продукты, детские коляски и многое другое. Также беженцы просят найти их близких, обращаются за психологической помощью и различными консультациями, например по устройству детей в школы . Организации «вручную» приходится решать вопросы о продолжении лечения для приехавших в Россию людей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. О том, что сделано за 2022 год и какие возникли сложности, в интервью «Известиям» рассказал председатель РКК Павел Савчук .

«Запросы очень индивидуальны и зачастую зависят от сезона»

— Российский Красный Крест стал первой общественной организацией, которая начала оказывать беженцам именно материальную помощь — нуждающиеся получают прямые выплаты с июня 2022 года. Скольким людям удалось помочь?

— Такие выплаты получили более 66 тыс. человек, оказавшиеся в Воронежской, Калужской, Курской, Белгородской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Тульской, Владимирской областях, а также в Москве . Это пожилые люди, беременные женщины, семьи с инвалидами, одинокие родители, а также многодетные с тремя и более детьми. Они могут получить от РКК от 5 до 15 тыс. рублей в зависимости от размера семьи. Общая сумма выплат составила 185,7 млн рублей .

Общая сумма выплат Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Сколько беженцев с Украины обратились в РКК с начала СВО?

— Здесь лучше говорить про 18 февраля — тогда Российский Красный Крест включился в помощь пострадавшим от украинского кризиса. С этого времени за помощью пришли и получили ее более 640 тыс. человек . Для сравнения: за 2014–2015 годы к нам обратилось около 400 тыс. человек.

В этом году большинство беженцев и переселенцев, почти 62%, нуждались в гуманитарной помощи: предметах гигиены и первой необходимости, одежде, продуктах и многом другом. Нам удалось организовать ее примерно для 400 тыс. человек.

Еще 91 тыс. человек получили ваучерную помощь . То есть люди сами определяли, какие медикаменты и предметы одежды им необходимо приобрести для себя и членов своих семей. В частности, почти 8,7 тыс. ваучеров на покупку одежды мы раздали в Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях. Еще 52 тыс. человек получили ваучеры в аптеки, а 31 тыс. — в продуктовые магазины.

— Кому вы даете ваучеры?

— В первую очередь мы поддерживаем уязвимые категории населения — детей и пенсионеров . Поэтому ваучеры в аптеки и продуктовые магазины предназначаются в основном для поддержки семей с детьми до семи лет и детьми с ограниченными возможностями здоровья до 18, а также для пенсионеров старше 60 лет. География выдачи ваучеров достаточно широкая — почти 20 регионов. В 2023 году планируется расширить их число до 32 .

Общая сумма выплат Фото: РИА Новости/Максим Богодвид



— Что помимо одежды, продуктов и лекарств требуется беженцам?

— Запросы очень индивидуальны и зачастую зависят от сезона . Например, в канун учебного года детям нужны были канцелярия, школьная форма и пособия для продолжения учебы. Весной остро требовались ваучеры в аптеки. Сейчас людям нужны теплая одежда и обувь.

Весной РКК закупил и передал в пункты временного размещения 100 колясок для семей, приехавших с грудничками. Кроме того, мы закупили и доставили в Ростовскую, Пензенскую и Воронежскую области 22 инвалидные коляски, 23-я была выдана в Москве .

Необходима и точечная помощь: при нетипичных запросах требуется индивидуальный подход к каждой конкретной ситуации. И далее мы должны «вести» благополучателя, не бросать после оказания помощи . Как видите, мы уделяем большое внимание кейс-менеджменту, для этого у нас есть отдельные сотрудники.

— Могли бы вы привести примеры точечной помощи?

— Например, в сентябре РКК совместно с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой помог беженке из Мариуполя, ее четверым детям и племяннице переехать в Находку . Там ее близкие. Наши сотрудники выстроили маршрут и сопровождали семью на протяжении всего пути.

Мы помогли с приездом на лечение в Москву и девятилетней Ксении. У Ксюши спинальная мышечная атрофия второго типа, и ей требуется регулярный курс терапии, который был под угрозой срыва. После прохождения лечения РКК помог девочке и ее маме вернуться в Ростов-на-Дону.

Общая сумма выплат Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Потребности беженцев и переселенцев всегда меняются. И оказывая «массовую» помощь, например, выдавая продуктовые и гигиенические наборы, мы учитывали возрастную специфику благополучателей. Так, в набор для детей до полугода входили смеси, каши и средства гигиены, а в набор для детей от шести до 12 месяцев добавлялись пюре. Учитывали мы и то, что не всем детям подходят продукты, которые были в наборах, и всегда был запас из альтернативных каш и смесей.

«Одним из наиболее острых был запрос на поиск близких»

— Как РКК решал проблему с продолжением лечения для беженцев с хроническими и тяжелыми заболеваниями, которые вынуждены были его прервать?

— Эта задача встала перед нами с самого начала. Кроме того, приезжие сталкиваются с трудностями при получении медицинских услуг. Это происходит по разным причинам. Например, без полисов ОМС и ДМС люди могут лечиться только за деньги. А это по карману далеко не всем. И наша основная помощь здесь направлена на то, чтобы объяснить людям, каким образом они могут получить государственные медицинские услуги : это правильно и с экономической точки зрения, и с медицинской, и с общечеловеческой, мы не дублируем собой систему здравоохранения. По итогам наших консультаций люди оформляют полис ДМС и без проблем получают помощь в государственной системе здравоохранения.

Общая сумма выплат Фото: TASS/URA.RU/Вова Жабриков

Иногда РКК берет на себя расходы на ДМС и медицинские обследования. Был случай, когда председатель воронежского регионального отделения купила девушке, приехавшей из Донецка, на свои деньги акушерское кольцо, что позволило сохранить ей беременность. Сейчас она растит сына, назвала мальчика Ильей.

И всем нуждающимся оказывают консультации по телефону единой горячей линии, а также в Центре РКК по вопросам миграции, на базе которого открыта общественная приемная. Если Российский Красный Крест не может помочь, то мы перенаправляем людей в профильные некоммерческие организации или государственные ведомства.

— С какими вопросами обращались беженцы?

— Нам позвонили более 62 тыс. человек и получили психологическую поддержку, помощь в воссоединении семейных связей и консультации по вопросам гуманитарной помощи , приобретения правового статуса пребывания и доступа к медицинским услугам.

Одним из наиболее острых был запрос на поиск близких — таких просьб за почти год оказалось более 15 тыс. Воссоединение семейных связей — важный и актуальный вид помощи.

Конечно, много вопросов связано с оформлением документов и бытовыми темами. Например, получение пенсий, единовременной выплаты от государства, составление маршрута до того или иного города, подключение мобильной связи и интернета, приобретение билетов.

— Были ли у беженцев проблемы с устройством детей в школы?

— К нам обращались и с этим, и мы общались с директорами школ, организовывали встречи родителей, прибывших в Россию и оказавшихся в пунктах временного размещения (ПВР), с администрациями школ, готовых принять новых учеников. Все дети, о которых нам известно, смогли продолжить обучение.

Общая сумма выплат Фото: агентство городских новостей «Москва»/Артем Рамазани-Зубов

Например, в Волгограде ребята пошли в 61-ю школу. Их родители рассказывали, что ее педагоги каждое утро приезжали в ПВРы, собирали детей по спискам.

В Москве в Центре РКК по вопросам миграции, где работает общественная приемная, действует учебный центр для детей мигрантов и вынужденных переселенцев, где можно подтянуть школьную программу, если ребенок выпал из процесса обучения на какое-то время, перед возвращением к учебе, а при необходимости — изучать русский язык. Кроме того, это возможность социализации и погружения в обычный мир занятий для ребят, прошедших сложный период.

— Сколько обратилось за психологической помощью?

— По телефону горячей линии — 15,7 тыс. человек, а еще более 5,5 тыс. — в очном формате. Зачастую требуется не только разовая консультация, но и курс до десяти встреч. Для оперативного текстового психологического консультирования разработан и чат-бот: 11 540 человек получили помощь таким образом.

«Ресурсы Российского Красного Креста не безграничны»

— В какой еще помощи нуждались беженцы?

— В 2022 году мы передали в пункты временного размещения более тысячи единиц бытовой техники (ноутбуки, телевизоры, микроволновые печи, холодильники, планшеты) и медицинского оборудования (тонометры и рециркуляторы).

В июле 2022 года Российский Красный Крест открыл в Белгородской области первый в стране мобильный пункт помощи беженцам и переселенцам с Украины и из Донбасса. Он позволяет оперативно работать с людьми, которые только прибыли в Россию. К концу 2022 года мобильный пункт помог более чем 3 тыс. человек. В этом году планируется открыть аналогичный пункт в Ростовской области.

Общая сумма Фото: ТАСС/Донат Сорокин

И в конце ноября в рамках работы Центра РКК по вопросам миграции мы при поддержке управления верховного комиссара ООН по делам беженцев открыли общественную приемную . Туда могут обратиться беженцы, вынужденные переселенцы, мигранты и лица без гражданства из любой страны мира. В центре можно получить гуманитарную помощь, юридические консультации по вопросам легализации на территории РФ, гражданства, трудоустройства, получения материальных выплат, психосоциальную поддержку и социально-практическое сопровождение.

— Какие есть сложности с оказанием помощи беженцам? Что необходимо поправить в российских нормативных актах, сложившихся системах для облегчения работы с ними?

— Основная сложность заключается в том, что ресурсы Российского Красного Креста не безграничны, а денежные и гуманитарные пожертвования от неравнодушных граждан и компаний значительно снизились с июля 2022 года в сравнении с февралем–маем . Если в начале украинского кризиса очень многие стремились помогать, остро чувствовали потребность в этом, то затем количество и объем пожертвований стали сокращаться. Люди ко всему привыкают. Сейчас общественным организациям необходимо прилагать значительно больше усилий, чем раньше, чтобы привлекать новых доноров и удерживать уже привлеченных .

РКК очень ждет рассмотрения и принятия закона «Об общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» — без него он является одной из многих некоммерческих и общественных организаций.

Но Российский Красный Крест — это не благотворительный фонд, не движение и не объединение, а национальное общество, часть международного движения. И это важно обозначить в нормативных правовых актах, закрепить не только этот особый статус, но и уважение государства к основополагающим принципам международного движения Красного Креста, а также вспомогательную функцию РКК по отношению к государству и обществу.