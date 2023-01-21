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На Украине сообщили о невозможности доказать поставки дронов в РФ из Ирана

Офис генпрокурора Украины признал, что не может доказать иранское происхождение дронов РФ
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Фото: Getty Images/NurPhoto
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Украинские следователи не могут достоверно заявить, что российские дроны-камикадзе имеют иранское происхождение. Об этом 21 января завил сотрудник офиса украинского генпрокурора Иван Чижевский, его слова приводит Национальная общественная телерадиокомпания страны.

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По словам Чижевского, на данный момент украинские специалисты проводят досудебное расследование, которое «будет небыстрым». Он отметил, что для окончательного вердикта необходима масштабная экспертиза со множеством специалистов разного профиля.

Чижевский добавил, что сейчас украинская сторона хочет выяснить, почему иранские и российские дроны так похожи, а также установить точное место их производства.

На данный момент расследованию мешают поврежденные маркировки на деталях аппаратов, подчеркнул он.

Ранее, 20 января, высокопоставленный представитель Евросоюза (ЕС) в рамках беседы с журналистами сообщил, что у Брюсселя нет доказательств о поставках для Москвы баллистических ракет из Тегерана.

До этого, 6 января, Вашингтон ввел санкции в отношении нескольких граждан Ирана, которые якобы связаны с поставками БПЛА для нужд российской армии. Помимо этого, власти США ввели санкции в отношении директора иранской Организации аэрокосмической промышленности (Aerospace Industries Organization), «ответственной за контроль над иранской программой производства баллистических ракет».

В декабре 2022 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал бездоказательными заявления Запада о том, что у России якобы имеются иранские беспилотные летательные аппараты, которые ей поставила дружественная страна.

В том же месяце замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло сообщила о том, что ряд стран заявил о якобы передаче Тегераном подсанкционных БПЛА в обход резолюции 2231 Совбеза международной организации (о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе).

О том, что Иран якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут баллистические ракеты класса «земля – земля» и партии беспилотников, сообщила газета The Washington Post в октябре прошлого года. По заявлению американского СМИ, в партию должны войти десятки устройств Mohajer-6 и Shahed-136, которые называют дронами-камикадзе. Подобные БПЛА способны поражать цели на расстоянии свыше 2 тыс. км.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию и отметил, что WP в последнее время публикует очень много вбросов.

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