Медведев отреагировал на слова Борреля о победах России над Наполеоном и Гитлером

Зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев 21 января прокомментировал слова главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля, который днем ранее напомнил о победе России над Наполеоном и Гитлером и в этом контексте призвал продолжать вооружать Украину.

Накануне, 20 января, глава дипломатии ЕС в ходе церемонии вручения ему премии форума «Новая экономика», которая прошла в Мадриде, заявил, что Россия — большая страна и она привыкла бороться до конца. Он вспомнил победы РФ над Наполеоном и Гитлером и призвал страны Запада продолжить поставки вооружения Киеву.

«Молодец всё-таки этот Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провел аналогию. Соответственно, укронацисты и Западная Европа — прямые наследники тех, кто воевал с Россией», — написал в ответ на это Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, поэтому и конфликт с ними можно назвать «новой Отечественной». В этом контексте Медведев также написал, что «победа будет за нами. Как в 1812-м и 1945-м».

Во время церемонии награждения Боррель также сообщил, что ЕС и страны-участницы суммарно выделили €10 млрд в качестве военной помощи на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что конфликт на территории Украины достиг «переломного момента», поэтому нельзя замедляться с оказанием поддержки Киеву.

18 января генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что на сегодняшний день Украина по-особенному нуждается в поддержке, в том числе военной, и заявил о необходимости наращивать темпы поставок Киеву.

При этом военный эксперт Алексей Леонков 20 января рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ними числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы. Таким образом, как объяснил эксперт, Украина сейчас полностью будет зависеть от стран НАТО.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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