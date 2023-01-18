Столтенберг заявил о необходимости наращивать военную поддержку Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что на сегодняшний день Украина по-особенному нуждается в поддержке, в том числе военной, и заявил о необходимости наращивать темпы поставок Киеву.

«Это поворотный момент в конфликте, и есть необходимость значительного увеличения поддержки Украины», — сказал он 18 января в интервью агентству Reuters.

По словам Столтенберга, помимо танков, Украине нужно больше систем противовоздушной обороны (ПВО) и бронетехники, а также боеприпасов и средств технического обслуживания, чтобы гарантировать бесперебойную работу армии.

Генсек также выразил уверенность в том, что предоставление вооружения Киеву приблизит обсуждение мирного урегулирования конфликта.

Ранее в этот день во внешнеполитической службе ЕС сообщили, что ЕС поставил Украине вооружение на общую сумму €11,5 млрд.

10 января Столтенберг заявил, что Европейский союз и Североатлантический альянс должны увеличить помощь Украине. Он подчеркнул, что совокупная помощь Киеву составила €50 млрд.

Еще в середине декабря 2022 года по итогам саммита Евросоюза страны блока утвердили выделение кредитной помощи Украине на 2023 год в размере €18 млрд.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен добавила, что ЕС по итогам 2022 года выделил Киеву €19,7 млрд и продолжит ее поддерживать «так долго, как будет нужно».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой с 24 февраля спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».