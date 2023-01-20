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Боррель вспомнил о победах России и призвал продолжать вооружать Украину

Боррель вспомнил победы России над Наполеоном и Гитлером и призвал вооружать Украину
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель напомнил о победе России над Наполеоном и Гитлером и призвал продолжать вооружать Украину. С таким заявлением он выступил 20 января в ходе церемонии вручения ему премии форума «Новая экономика», которая прошла в Мадриде.

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«Россия — большая страна, она привыкла бороться до конца, она привыкла почти проигрывать, а затем восстанавливать всё. Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером. Было бы абсурдно думать, что Россия проиграла войну или что ее военные некомпетентны», — заявил Боррель, призвав продолжать военную поддержку Киева.

При этом он отметил, что ЕС не является стороной конфликта, не хочет становиться его участником и до последнего пытался избежать прямого столкновения, призывая стороны решить всё переговорами.

Боррель также сообщил, что ЕС и страны-участницы суммарно выделили €10 млрд в качестве военной помощи на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В этот день глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что конфликт на территории Украины достиг «переломного момента», поэтому нельзя замедляться с оказанием поддержки Киеву.

18 января генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что на сегодняшний день Украина по-особенному нуждается в поддержке, в том числе военной, и заявил о необходимости наращивать темпы поставок Киеву.

При этом военный эксперт Алексей Леонков ранее в этот день рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ними числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы. Таким образом, как объяснил эксперт, Украина сейчас полностью будет зависеть от стран НАТО.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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