Автомобиль опрокинулся при столкновении с двумя машинами на МКАД

Автомобиль опрокинулся на бок в результате столкновения в субботу, 21 января, с еще двумя машинами на внутренней стороне 47-го км МКАД. Об этом сообщили в столичном дептрансе.

На место прибыли оперативные службы. Обстоятельства аварии уточняются, о пострадавших не сообщается.

Из-за ДТП движение временно осуществлялось по четырем полосам из пяти. Сейчас оно полностью восстановлено.

Накануне на внешней стороне 3-го км МКАД произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Авария произошла около развязки с Носовихинским шоссе.